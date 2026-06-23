В России
Опубликовано 23 июня 2026, 14:10
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В России разработали углепластиковые валы для кораблей

Они в три раза легче металлических, снижают шум и не магнитятся
В России начали производство углепластиковых судовых валов, которые призваны заменить немецкие аналоги Centa и Vulcan. Изделие ВМК-60-1 в три раза легче металлического: 300 кг против тонны, также снижает шумность корабля и не магнитно. Технология позволяет изготавливать валы любой длины и диаметра для судов любого водоизмещения.
В России разработали углепластиковые валы для кораблей

© Ferra.ru

Главный конструктор Пермского завода машиностроения Алексей Захаров пояснил, что композитный вал передаёт вращение от двигателя к гребному винту. Металлические аналоги тяжелы и трудоёмки в изготовлении, а новый — лёгкий, бесшумный и не притягивает магнитные мины. Ранее такие изделия закупали в Европе, но после 2022 года поставки прекратились, и валы приходилось покупать в странах Азии. То есть речь идет о полноценном импортозамещении

Теперь российское судостроение сможет полностью закрыть потребность в этой критической детали. Изделие впервые показали на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.

«Это наше российское импортозамещение. Теперь, если мы станем конкурентоспособными по цене и качеству, будем поставлять всё сами. Мы можем делать их любой длины и любого диаметра для корабля или судна любого водоизмещения», — подчеркнул Алексей Захаров.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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