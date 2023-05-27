В России разработали восстанавливающие кости импланты

Исследователи из России предложили новую архитектуру имплантов, позволяющих быстро восстановить поврежденную костную ткань. Работа ученых опубликована в журнале Stem Cell Research & Therapy.

В основе разработки биомедиков — технология гетерогенных скаффолдов. Эти трехмерные подложки-носители из молочной кислоты представляют собой, по сути, каркасы для восстановления ткани. Стволовые клетки пациента помещаются в напечатанную 3D-принтером модель, которая в свою очередь имплантируется на поврежденный участок.

Специалисты испытывали свою разработку в течение трех месяцев на мышах, которым нанесли крупные — от четырех до пяти миллиметров — повреждения в черепе. В эти дефекты имплантировали скаффолды с клетками — трехслойные пластины из круглых цилиндров разного диаметра — и наблюдали, как формируется костная ткань. Выяснилось, что регенерация к кости с новыми имплантами идет в два раза быстрее, чем со стандартными. Интенсивнее с их помощью идут и другие процессы: доставка кислорода, питательных веществ, минерализация.

Множество ячеек в скаффолде повторяют неоднородную структуру кости — с крупными порами внутри импланта и более мелкими извне — что позволяет прорастать кровеносным сосудам, отмечает одна из исследователей заведующая лабораторией молекулярно-генетических исследований Института клинической медицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Дарья Кузнецова. Скорость рассасывания, соотвествующую скорости восстановления кости, можно настраивать.