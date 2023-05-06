В России разработали выключатели для 5G

Ученые из Южного федерального университета разработали переключатели и для радиосистем и сетей 5G, которые превосходят по характеристикам зарубежные аналоги. Свои достижения исследователи описали в журнале Micromachines.

Радиочастотные микроэлектромеханические переключатели — это компактные устройства с сигналом от трех до 30 гигагерц, которые имеют низкое энергопотребление и могут быть изготовлены с использованием микроэлектромеханических систем (МЭМС). Они действуют по принципу традиционных выключателей света в комнате, однако в их случае механические компоненты находятся на микрометровом уровне.

Инженеры из ЮФУ разработали экспериментальные образцы МЭМС-переключателей с емкостным принципом коммутации. Такой тип более приемлем для радиосхем и сетей 5G. На основе таких переключателей можно проектировать радиолокационные системы (РЛС) с фазированными антенными решетками (АФАР).

Особенность созданных в Ростове-на-Дону переключателей — дополнительный металлический электрод с плавающим потенциалом и наличие диэлектрического слоя из титановых белил. Они могут быть использованы в частотном диапазоне 5G NR FR1, характеризуются высоким быстродействием и значительно лучшими радиочастотными характеристиками по сравнению с существующими зарубежными аналогами, подчеркивает один из разработчиков, руководитель Дизайн-центра микроэлектроники ЮФУ Андрей Ковалев.