В России разработали ячейку памяти для оптических компьютеров будущего

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ создали ячейку оперативной памяти для оптических компьютеров. Свои достижения ученые описали в журнале Optics Communications.

Современные компьютеры подходят к пределу своих вычислительных мощностей. Поэтому сейчас активно ищутся новые подходы к их построению. Один из наиболее перспективных — радиофотоника, где сигналы передаются с помощью электромагнитных волн оптического диапазона. Компактные оптические компьютеры будут обладать рядом преимуществ по сравнению с обычной электроникой.

В основу ячейки памяти российских специалистов лег открытый ими ранее эффект зарядовой бистабильности – где резонатор существует в двух различных стабильных состояниях, соответствующих нулю и единице. Он возникает за счет поглощения двух испускаемых лазером фотонов. Переключаться между состояниями можно, регулируя мощность оптического сигнала.

Диаметр кольцевого микрорезонатора ученых из Санкт-Петербурга — 256 микрометров, а толщина — 0,25. В то же время, отмечает один из исследователей, руководитель лаборатории магноники и радиофотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Алексей Устинов, эксперименты проводились на тестовом образце, и размеры ячеек памяти могут быть уменьшены. Производить их можно с применением уже существующих технологий, подчеркнул специалист.