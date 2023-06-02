В России разработали защищенный полевой комплекс связи

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил полевой комплект средств связи для сил МЧС России. Разработка позволяет организовать связь в любой точке местности, а также имеет возможность подключения к ведомственной внутренней сети.

Разработанный специалистами концерна «Созвездие» комплекс обеспечивает голосовую связь, передачу коротких сообщений и координат, позволяет проводить сеансы аудио и видеоконференцсвязи. Установленный в нем терминал спутниковой связи дает доступ как в интернет, так и в ведомственный интранет. Установка позволяет вести записи переговоров и обеспечивает их защиту от прямого прослушивания.

Новые комплекты связи уже прошли испытания на территории главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Предполагается, что на снабжение комплекс примут уже в этом году.