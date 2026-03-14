В России разработают механизм налогового стимулирования проектов для техсуверенитета

По информации РИА Новости со ссылкой на правительство России, Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и другим ведомствам до 19 августа разработать меры стимулирования бизнеса вкладываться в технологическую независимость. Компании, которые тратят деньги на такие проекты, смогут учитывать эти расходы при расчёте налога на прибыль с повышающим коэффициентом — платить меньше налогов.

Кроме того, чиновники должны предложить, как улучшить администрирование льгот на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Речь идёт о том, чтобы разрешить компаниям списывать расходы на НИОКР сразу в том периоде, когда они их понесли, и применять к ним повышающие коэффициенты, а также увеличить сроки и размер резервов под такие работы.

«Предстоит подготовить предложения по новому механизму налогового стимулирования расходов компаний на проекты по достижению технологической независимости, позволяющему учитывать эти расходы при определении размера налога на прибыль организаций с повышающим коэффициентом», — сказано в сообщении.