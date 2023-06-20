В России разработают правила применения «глушилок» для дронов

Минцифры учредило при Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рабочую группу, призванная создать правила использования систем борьбы с беспилотниками на территории РФ. В частности, она определит использование ими радиочастотного спектра.

Кроме чиновников ГКРЧ, в нее войдут представители предприятий топливно-энергетического комплекса, мобильных операторов и профильных научных институтов. Потребность в регламентации работы «глушилок» возникла в связи с начавшимся в 2022 ростом бесконтрольного их внедрения на всех уровнях власти. Оборудование для борьбы с дронами используют не только силовые ведомства — его закупают муниципальные власти и крупные предприятия.

Это уже приводит к помехам для мобильного интернета, а в перспективе – и для оборудования самих силовиков. «Глушилки» могут мешать работе Wi-Fi — используемая роутерами частота в 2,4 гигагерц широко применяется для управления беспилотниками — а также беспроводных систем управления промышленным оборудованием и охранных систем.

Противодроновые блокираторы затрагивают все полосы частот сотовой связи — в зависимости от типа устройства это может создавать помехи на несколько километров. Проблемы возникнут и у работающих на частотах в пять-шесть гигагерц устройств фиксированной связи, используемых в том числе и силовыми ведомствами.