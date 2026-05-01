В России
Опубликовано 01 мая 2026, 16:45
В России с 1 мая ввели обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Потребители смогут проверять легальность через «Честный знак»
С 1 мая участники оборота электроники обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светотехнику, розетки, печатные платы и радиоэлектронику. Покупатели смогут проверять легальность товаров через приложение «Честный знак». Как отмечает РИА Новости, мера призвана снизить долю нелегальной продукции и перераспределить рынок в пользу законопослушных производителей.
В России с 1 мая ввели обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков
© Marga Santoso / Unsplash

В системе «Честный знак» уже зарегистрировались 19 тысяч компаний отрасли. По оценкам, легальный бизнес за шесть лет может получить дополнительно более 50 млрд рублей доходов за счёт вывода из тени недобросовестных продавцов. Ожидается снижение нелегального оборота на 15–20%. Госбюджет также получит дополнительные поступления — около 20 млрд рублей за тот же период.

Как отмечают производители, маркировка упростит передачу отчётности в Минпромторг, ускорит выпуск новой продукции и поддержит развитие отечественной радиоэлектроники. Глава Консорциума печатных плат Ольга Кожуховская добавила, что отрасль готова к старту, но рассчитывает на дальнейшее уточнение соответствия кодов для отдельных видов изделий.

«Отрасль готова к старту нанесения кодов на платы и ожидает, что мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных конкурентов. Наши прогнозы – снижение нелегального оборота на 15-20%, что позитивно скажется на доходах российских компаний», — отметила Кожуховская.