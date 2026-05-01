В России с 1 мая ввели обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

В системе «Честный знак» уже зарегистрировались 19 тысяч компаний отрасли. По оценкам, легальный бизнес за шесть лет может получить дополнительно более 50 млрд рублей доходов за счёт вывода из тени недобросовестных продавцов. Ожидается снижение нелегального оборота на 15–20%. Госбюджет также получит дополнительные поступления — около 20 млрд рублей за тот же период.

Как отмечают производители, маркировка упростит передачу отчётности в Минпромторг, ускорит выпуск новой продукции и поддержит развитие отечественной радиоэлектроники. Глава Консорциума печатных плат Ольга Кожуховская добавила, что отрасль готова к старту, но рассчитывает на дальнейшее уточнение соответствия кодов для отдельных видов изделий.

«Отрасль готова к старту нанесения кодов на платы и ожидает, что мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных конкурентов. Наши прогнозы – снижение нелегального оборота на 15-20%, что позитивно скажется на доходах российских компаний», — отметила Кожуховская.