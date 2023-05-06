В России сделали еще один шаг на пути к 5G

В Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе) запустился функциональный опытный образец отечественной базовой станции LTE. Он поддерживает сразу два протокола связи — 5G и LTE (4G).

Доработки затронули все элементы – от программного обеспечения, которое управляет сетью, до радиомодулей, заявил директор проектного центра беспроводных технологий Сколтеха Дмитрий Лаконцев.

При испытаниях базовой станции, прошедшей 27 апреля, стабильная скорость передачи данных достигала 100 мегабит в секунду. Разработанный российскими исследователями комплекс поддерживает полосу частот от 2500 до 2690 мегагерц, нередко используемый в российских сетях 4G.

Специалисты рассчитывают, что пригодный для тестирования в реальных сетях продукт будет разработан к осени 2023 года. Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук, заявили в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы.