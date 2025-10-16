В России сервисы не смогут списывать деньги с удалённых из личного кабинета карт

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Госдума приняла закон в первом чтении в сентябре 2024 года, во втором и третьем — в сентябре 2025 года.

Согласно новым правилам, поставщики услуг цифровой подписки обязаны учитывать решение пользователя об отмене использования ранее сохранённой платежной информации, включая банковские карты и электронные способы оплаты. Деньги за подписку больше не могут автоматически списываться с карты после её удаления из учётной записи пользователя. Отказ от подписки можно сообщить любым удобным способом, включая электронные сообщения.