В России сибирский ячмень признали ценным для пищевой и фармпромышленности

Бета-глюканы — водорастворимые полисахариды, улучшающие липидный профиль крови, снижающие уровень холестерина и глюкозы, нормализующие давление, а также обладающие антиоксидантной активностью. Регулярное потребление снижает риск ишемической болезни сердца, инсульта и диабета. Кроме того, вещество ценится в пищевой и косметической промышленности за способность загущать жидкости и удерживать воду.

«Выведение новых сортов ячменя, особенно в условиях Восточной Сибири, является приоритетным для развития аграрной индустрии и создания новой продовольственной и фармацевтической базы. Проведённая нами оценка позволила выделить сибирские сорта ячменя в качестве ценного источника бета-глюканов. Понимание, что генетический фактор является определяющим в накоплении бета-глюкана в зерне, открывает широкие возможности для селекционной работы. В перспективе существует возможность селекционного улучшения этого признака. Выращивание таких сортов позволит получить зерно с более высоким содержанием бета-глюканов и наибольшим сбором сырья с единицы площади выращивания», — отметил доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Герасимов.