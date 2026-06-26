В России
Опубликовано 26 июня 2026, 15:50
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В России синтезировали молекулу для восстановления движений при болезни Паркинсона

Учёные МГУ и МФТИ запустили клеточную «уборку»
Исследователи МГУ и МФТИ синтезировали молекулу ОРА471, которая запускает аутофагию — механизм очистки клеток от токсичного «мусора». В экспериментах на рыбах и червях соединение восстанавливало двигательную активность, утраченную из-за нейротоксина. Оно малотоксично и перспективно для терапии болезни Паркинсона и других возрастных нарушений.
В России синтезировали молекулу для восстановления движений при болезни Паркинсона

© Ferra.ru

Болезнь Паркинсона связана с гибелью нервных клеток из-за накопления повреждённых митохондрий и токсичных белков. Молекула ОРА471 воздействует на митохондрии, мягко разобщая процессы окисления и выработки энергии. Это запускает сигнальный путь AMPK/ULK1 — один из главных регуляторов аутофагии. Клетки начинают активно избавляться от «мусора», что замедляет гибель нейронов.

Тесты на трёх биологических моделях (нематоды, рыбки данио-рерио, мыши) подтвердили безопасность соединения. На рыбках с нейротоксином, вызывающим симптомы паркинсонизма, ОРА471 восстановила скорость и координацию движений до уровня здоровой группы. По словам соавтора работы Елены Марусич, молекула показала высокий потенциал для дальнейшей разработки терапии нейродегенеративных заболеваний. Отмечается, что исследование открывает путь к лечению не только паркинсонизма, но и возрастной потери мышечной массы.

«Нам удалось показать, что новое соединение ОРА471 не только малотоксично, но и эффективно восстанавливает двигательную функцию в модели болезни Паркинсона на нематодах. Черви, получавшие токсин, двигались значительно медленнее и хуже контролировали движения. Однако при добавлении ОРА471 их моторные показатели – пройденная дистанция и скорость – возвращались к значениям здоровой контрольной группы. Это говорит о большом потенциале молекулы для дальнейшей разработки терапии нейродегенеративных заболеваний», – рассказала соавтор работы, старший научный сотрудник лаборатории персонализированной химио-лучевой терапии МФТИ Елена Марусич.

Источник:Наука.рф
Автор:Андрей Кадуков
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