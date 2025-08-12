В России создадут 29 видов оборудования для перевозки СПГ

Новые разработки являются частью масштабной программы развития нефтегазового сектора, включающей более 190 видов техники — от геологоразведки до переработки углеводородов. Особый акцент делается на оборудовании для шельфовых проектов и технологиях нефтегазохимии.

По словам Кузнецова, производителям доступна государственная поддержка на всех этапах — от научных исследований до вывода продукции на рынок. Ведомство активно информирует предприятия о доступных мерах стимулирования.

Первые образцы нового оборудования планируют представить в ближайшее время на совместном стенде с Институтом нефтегазовых технологических инициатив. В дальнейшем разработки будут регулярно демонстрировать на ключевых отраслевых площадках для привлечения потенциальных потребителей.