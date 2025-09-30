В России создадут безэлектродный плазменный двигатель

Опубликовано 30 сентября 2025, 22:351 мин.
В России создадут безэлектродный плазменный двигательДо 2030 года
В России продолжается работа над новым безэлектродным плазменным двигателем. Как сообщил директор научно-технического направления «Росатома» Виктор Ильгисонис, его создание планируется завершить до 2030 года в рамках действующего федерального проекта.
Заявление прозвучало на полях XXI Всероссийской конференции, посвященной диагностике высокотемпературной плазмы. Ученый отметил, что концепция устройства родилась из исследований в области термоядерной физики.
Ключевое преимущество такой двигательной установки — высокий удельный импульс. Это может сделать перспективными длительные космические миссии, например, полеты к Марсу. Кроме того, отсутствие электродов в конструкции повышает надежность и срок службы, так как исключается риск их перегорания.
В настоящее время в лабораториях Курчатовского института, где уже создан прототип, продолжаются исследования. Для дальнейших испытаний строится специальный стенд, где будут отрабатываться различные модели двигателя.