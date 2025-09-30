В России создадут безэлектродный плазменный двигатель

Заявление прозвучало на полях XXI Всероссийской конференции, посвященной диагностике высокотемпературной плазмы. Ученый отметил, что концепция устройства родилась из исследований в области термоядерной физики.

Ключевое преимущество такой двигательной установки — высокий удельный импульс. Это может сделать перспективными длительные космические миссии, например, полеты к Марсу. Кроме того, отсутствие электродов в конструкции повышает надежность и срок службы, так как исключается риск их перегорания.

В настоящее время в лабораториях Курчатовского института, где уже создан прототип, продолжаются исследования. Для дальнейших испытаний строится специальный стенд, где будут отрабатываться различные модели двигателя.