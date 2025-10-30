В России создадут цифровой двойник Каспийского моря

Опубликовано 30 октября 2025, 21:361 мин.
В России создадут цифровой двойник Каспийского моряВ 2026 году
Компания «МТС веб сервисы» совместно с Министерством цифрового развития Дагестана реализует проект по созданию цифрового двойника Каспийского моря. Первые результаты планируется представить в конце 2026 года.
Как сообщил директор по технологиям «МТС веб сервисы» Вячеслав Грачев, целью проекта яаляется построение аналитической системы для мониторинга экологической обстановки. Технологическая платформа будет использовать методы машинного обучения и искусственного интеллекта для обработки данных.
Система позволит в оперативном режиме отслеживать изменения уровня воды, прогнозировать последствия геологических процессов, строительства новых объектов и климатических изменений. В дальнейшем разработку планируется адаптировать для других водных артерий и озер России.
В текущем году участники проекта намерены разработать дорожную карту и сформировать команду для реализации проекта.