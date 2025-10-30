В России создадут цифровой двойник Каспийского моря

Как сообщил директор по технологиям «МТС веб сервисы» Вячеслав Грачев, целью проекта яаляется построение аналитической системы для мониторинга экологической обстановки. Технологическая платформа будет использовать методы машинного обучения и искусственного интеллекта для обработки данных.

Система позволит в оперативном режиме отслеживать изменения уровня воды, прогнозировать последствия геологических процессов, строительства новых объектов и климатических изменений. В дальнейшем разработку планируется адаптировать для других водных артерий и озер России.

В текущем году участники проекта намерены разработать дорожную карту и сформировать команду для реализации проекта.