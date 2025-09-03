В России
Опубликовано 03 сентября 2025, 22:58
1 мин.

В России создадут цифровой профиль здорового человека

Проект поможет отслеживать процессы старения организма
В России реализуется научный проект по созданию цифрового профиля здоровья человека. Инициатива направлена на изучение процессов старения и разработку методов продления активного долголетия.
В России создадут цифровой профиль здорового человека

© Ferra.ru

Пилотный проект стартовал в закрытом городе Лесной Свердловской области, где проводится комплексное обследование тысячи здоровых людей. Современными методами анализируются различные маркеры, свидетельствующие о переходе организма из состояния здоровья в состояние болезни.

Для обработки собранных данных планируется привлечь искусственный интеллект. Накопленная информация поможет создать персональный цифровой паспорт здоровья с учетом генетических и эпигенетических особенностей каждого человека.

По словам организаторов, проект позволит отслеживать накопление опасных маркеров и разрабатывать индивидуальные рекомендации для замедления процессов старения. Ключевой задачей является обеспечение гармоничного старения всех органов организма.

Проект реализуется совместными усилиями Росатома, ФМБА и Минобрнауки России. В исследованиях участвуют ведущие ученые, включая членов Российской академии наук.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#здоровье
,
#разработка