В России создадут цифровой профиль здорового человека

Пилотный проект стартовал в закрытом городе Лесной Свердловской области, где проводится комплексное обследование тысячи здоровых людей. Современными методами анализируются различные маркеры, свидетельствующие о переходе организма из состояния здоровья в состояние болезни.

Для обработки собранных данных планируется привлечь искусственный интеллект. Накопленная информация поможет создать персональный цифровой паспорт здоровья с учетом генетических и эпигенетических особенностей каждого человека.

По словам организаторов, проект позволит отслеживать накопление опасных маркеров и разрабатывать индивидуальные рекомендации для замедления процессов старения. Ключевой задачей является обеспечение гармоничного старения всех органов организма.

Проект реализуется совместными усилиями Росатома, ФМБА и Минобрнауки России. В исследованиях участвуют ведущие ученые, включая членов Российской академии наук.