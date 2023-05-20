В России создадут девять кампусов мирового уровня

Утверждены и согласованы дорожные карты всех девятерых вузов-участников второй волны отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Академгородками обзаведутся Самара, Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск, Великий Новгород, а также федеральная территория «Сириус» близ Сочи.

Документы — согласованные с Минобрнауки и утвержденные губернаторами регионов — включают в себя детальные планы мероприятий по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ, привлечению научно-педагогических работников и других специалистов. По ним можно будет отслеживать этапы строительства и оснащения объектов. Концепции кампусов предполагают большое количество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий.

За предыдущие два года в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» было отобрано уже 17 академгородков: в 2021 году — восемь проектов, в 2022 году — девять. Реализация проекта, по подсчетам Минобрнауки, позволит создать более 61 тысячи рабочих мест, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, и молодых преподавателей и ученых.