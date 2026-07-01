В России
Опубликовано 01 июля 2026, 14:10
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В России создадут единую систему сертификации для промышленной автоматизации

ГОСТы обеспечат совместимость оборудования и ПО разных производителей
Минпромторг и Росстандарт утвердили стандарты для платформ промышленной автоматизации. Новые ГОСТы должны сделать российские предприятия независимыми от конкретных поставщиков и ускорить цифровизацию производства.
В России создадут единую систему сертификации для промышленной автоматизации

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По словам замминистра Василия Шпака, главная цель — дать возможность разным производителям оборудования и ПО «договариваться» друг с другом, а заводам — не быть привязанными к одному вендору. Утверждённые стандарты охватывают открытые системы управления, киберфизические системы и общую архитектуру.

Глава Росстандарта Антон Шалаев отметил, что это значимый этап в развитии нормативной базы для цифровой трансформации. Единые требования снизят затраты на интеграцию и модернизацию, простимулируют конкуренцию среди отечественных разработчиков и ускорят внедрение технологий в промышленности.

«Главное здесь – дать возможность разным производителям оборудования и ПО «договариваться» друг с другом, а заводам – не быть привязанными к одному вендору», – подчеркнул Василий Шпак.

Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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