В России создадут единую систему сертификации для промышленной автоматизации

По словам замминистра Василия Шпака, главная цель — дать возможность разным производителям оборудования и ПО «договариваться» друг с другом, а заводам — не быть привязанными к одному вендору. Утверждённые стандарты охватывают открытые системы управления, киберфизические системы и общую архитектуру.

Глава Росстандарта Антон Шалаев отметил, что это значимый этап в развитии нормативной базы для цифровой трансформации. Единые требования снизят затраты на интеграцию и модернизацию, простимулируют конкуренцию среди отечественных разработчиков и ускорят внедрение технологий в промышленности.

«Главное здесь – дать возможность разным производителям оборудования и ПО «договариваться» друг с другом, а заводам – не быть привязанными к одному вендору», – подчеркнул Василий Шпак.