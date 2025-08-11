В России
Опубликовано 11 августа 2025, 19:27
1 мин.

В России создадут ИИ-технологии для судебной экспертизы

СПб ФИЦ РАН и СЭП РФ заключили соглашение о сотрудничестве
Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН и Судебно-экспертная палата РФ объединяют усилия для модернизации судебно-экспертной деятельности. Стороны подписали соглашение, предусматривающее внедрение искусственного интеллекта (ИИ), цифровых технологий и геномики в экспертные практики.
Основные направления сотрудничества включают совместные научные исследования, разработку новых методик экспертиз и образовательные программы для специалистов. Особое внимание будет уделено созданию системы оценки научной обоснованности экспертных заключений, используемых в следственной и судебной практике.

Как отмечают в СПб ФИЦ РАН, партнёрство позволит привлекать учёных к экспертной деятельности и совершенствовать методы борьбы с преступностью. Совместная работа также направлена на противодействие новым видам правонарушений в условиях меняющейся геополитической обстановки.

Соглашение предусматривает организацию стажировок для молодых специалистов и обмен знаниями между экспертами и исследователями. Это должно повысить качество судебных экспертиз и укрепить их доказательную базу.