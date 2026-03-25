В России создадут каталог растений для восстановления загрязнённых почв в Арктике

Учёные проверяли способность растений прорастать и извлекать углеводороды из почвы при загрязнении до 200 мг нефти на килограмм. В таких условиях бобовые, злаковые и тыквенные показали наилучшую выживаемость и эффективность очистки. При этом в каталоге будут учитываться не только особенности растений, но и типы загрязнителей — нефть, нефтепродукты, а также шламы с высоким содержанием тяжёлых металлов.

Создание каталога — часть работы по переходу от универсальных схем к точному фиторемедиационному подходу. Это позволит ускорить восстановление нарушенных земель в Арктике, где антропогенное воздействие, особенно в районах добычи и транспортировки углеводородов, оставляет долговременные последствия. Разработка ведётся в Институте нефти и газа СФУ.

«Мы исследовали более 20 видов растений, районированных для северных широт — как они всходят, прорастают и извлекают углеводородные загрязнения из почв при загрязнении до 200 мг/кг нефти в почве. Наилучший результат показали бобовые, злаковые и тыквенные культуры», - рассказала ТАСС доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов СФУ Мария Ковалева.