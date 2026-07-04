В России создадут наземный «лунный полигон» для тренировок космонавтов

В Центре космической медицины и биологии ФМБА видят этот проект как стратегический приоритет. На полигоне космонавты отработают внекорабельную деятельность: шлюзование, ремонт оборудования и процедуры возвращения в модуль после выхода. Отдельный блок посвящён психологической совместимости и слаженности работы в условиях повышенных нагрузок.

Параллельно специалисты ФМБА разрабатывают тренажёры для сенсорных и вестибулярных систем, а также методики оценки готовности экипажа сразу после прилунения. По словам представителей агентства, это комплексная задача на стыке медицины, физиологии и инженерии.

«Центр космической медицины и биологии ФМБА развивает это направление и видит в нём один из стратегических приоритетов для российской космонавтики. В частности, прорабатывается создание наземного аналогового комплекса, своего рода "лунного полигона", который позволил бы воспроизводить условия, приближённые к планетной поверхности и готовить космонавтов к работе на ней», — рассказали в ФМБА.