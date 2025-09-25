В России создадут полигоны для испытаний микроэлектроники

Один из полигонов будет создан в НИУ «МИЭТ» в Зеленограде, второй — на базе Центра современной импортозамещающей гетероструктурной электронно-компонентной базы Физико-технического института (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе. Оба центра станут площадками для оценки и улучшения новых технологий, чтобы в дальнейшем создавать продукцию мирового уровня.

В ФТИ им. Иоффе также завершается строительство НИОКР-центра, который планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 85−90%. Центр будет заниматься доводкой до промышленного внедрения разработок института в области фотоники и электроники.

В рамках федерального проекта «Подготовка кадров и фундамента электронной промышленности» на базе нового центра создается Центр ЭКБ Иоффе. Он станет площадкой для комплексной поддержки отечественных разработок, включая испытания, оптимизацию и подготовку технологий к серийному производству.