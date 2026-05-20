В России создадут протез, который подключат напрямую к нервам

По информации ТАСС со ссылкой на учёных, сейчас большинство протезов считывают мышечные сигналы — это часто неудобно и требует долгой настройки. Новый подход использует сигналы напрямую с периферических нервов: электроды имплантируются в область культи и напрямую «читают» команды мозга. Благодаря многоканальности система сможет различать сигналы для разных пальцев, делая движения точнее.

За три года в проекте должны появиться лабораторные образцы, которые лягут в основу опытного прототипа, готового к испытаниям. Как сообщается, Сеченовский университет отвечает за сами электроды, другие партнёры — за системы управления, питание и интеграцию.

«Наша задача в проекте — разработка гибких электродов, которые взаимодействуют с периферическими нервами и позволяют передавать сигналы для управления протезом. По сути, это интерфейс, который соединяет нервную систему человека и электронную часть устройства. Такие электроды должны имплантироваться на периферические нервы в область культи и работать непосредственно с нервными импульсами», — пояснил ведущий научный сотрудник Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Александр Марков.