В России создадут сеть центров и лабораторий для нового транспорта

Эти структуры займутся разработкой новых видов транспортной техники, а также созданием материалов и технологий для транспортного строительства. Среди ключевых направлений — развитие высокоскоростного железнодорожного движения, беспилотных транспортных средств, электромобилей, водородного транспорта и технологии для Трансарктического транспортного коридора.

Савельев отметил, что координацией исследований будет заниматься научно-исследовательский институт транспорта, который создадут в составе Российского университета транспорта. Подготовка плана мероприятий по реализации концепции завершится до конца первого квартала 2026 года, после чего документ утвердит Минтранс.