В России создадут сеть центров и лабораторий для нового транспорта

Опубликовано 23 декабря 2025, 10:001 мин.
В России создадут сеть центров и лабораторий для нового транспортаМинтранс и РАН планируют совместную работу до 2035 года
В рамках утвержденной концепции развития транспортной отрасли будет создана научная инфраструктура. Как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, Минтранс и Российская академия наук (РАН) до 2035 года сформируют межотраслевой научный центр, девять центров компетенций и до 50 лабораторий.
Эти структуры займутся разработкой новых видов транспортной техники, а также созданием материалов и технологий для транспортного строительства. Среди ключевых направлений — развитие высокоскоростного железнодорожного движения, беспилотных транспортных средств, электромобилей, водородного транспорта и технологии для Трансарктического транспортного коридора.
Савельев отметил, что координацией исследований будет заниматься научно-исследовательский институт транспорта, который создадут в составе Российского университета транспорта. Подготовка плана мероприятий по реализации концепции завершится до конца первого квартала 2026 года, после чего документ утвердит Минтранс.