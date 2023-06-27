В России создадут средства противодействия морским дронам

«Конструкторское бюро приборостроения», входящее в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», работает над созданием систем противодействия безэкипажным катерам и морским дронам.

Отмечается, что актуальность борьбы с ними резко возросла с момента начала специальной военной операции. Несколько российских кораблей в Черном море было атаковано катерами-дронами с боевыми частями. Атакам морских беспилотников в марте и в апреле подверглась и бухта Севастополя.