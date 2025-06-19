В России
Опубликовано 19 июня 2025, 18:30
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В России создадут умные вкладыши с адаптивной жесткостью для протезов и ортезов

Новая технология поможет дольше стоять и ходить с удобством
Специалисты Московского авиационного института работают над созданием умныхвкладышей для протезов и ортезов с переменной жесткостью. Технология позволит пользователям дольше и комфортнее передвигаться.
В России создадут умные вкладыши с адаптивной жесткостью для протезов и ортезов

© Ferra.ru

Процесс изготовления начинается со сканирования конечности обычным смартфоном. На основе полученных снимков и рентгеновских данных специальная программа создает 3D-модель с картой жесткости тканей. Затем методом топологической оптимизации проектируется вкладыш, который печатают на 3D-принтере из биосовместимого силикона.

Как пояснил инженер Глеб Боярский, новая технология печати в гелевой среде позволяет создавать сложные органичные формы с разной жесткостью в различных участках. Это уменьшает отходы материала и повышает точность изделий.

Сейчас команда тестирует опытный образец и планирует перейти на более совершенные 3D-принтеры типа RLP. Они смогут печатать цельные конструкции без дополнительных опор и обработки.

Разработка призвана решить проблему неравномерного распределения нагрузки в традиционных протезах, где используются тонкие поролоновые прокладки.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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