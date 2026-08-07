В России создали 110 маршрутов научно-популярного туризма в 35 регионах

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал программу проводником в мир отечественных технологий и выдающихся учёных. По его словам, проект помогает молодёжи задуматься о карьере в науке, а взрослым — испытать гордость за страну. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что туризм активнее развивается в регионах с высокой концентрацией университетов, научных центров, обсерваторий и высокотехнологичных производств.

На сайте Наука.рф отмечается, что всероссийский реестр объектов научно-популярного туризма включает более 1,3 тысячи объектов, открытых для широкой аудитории.

«Большинство участников нашего проекта интересуют объекты, где можно увидеть науку в действии, а это: лаборатории, научные центры, обсерватории, планетарии, музеи науки, технопарки и высокотехнологичные производства», – подчеркнул Фальков.