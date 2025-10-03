В России создали бесконтактный метод контроля за лечением атопического дерматита

Атопический дерматит, являющийся наиболее распространённой формой экземы, часто поражает детей старше шести лет и может приводить к таким осложнениям, как бронхиальная астма и бактериальные инфекции. Учёные СГУ считают, что причинами заболевания могут быть генетическая предрасположенность, факторы окружающей среды и другие факторы.

Новая система диагностики использует оптическую когерентную томографию (ОКТ) и ОКТ-ангиографию, позволяя получать 3D-изображения кожи с высоким разрешением без инъекций или хирургического вмешательства. По словам завкафедрой оптики и биофотоники Института физики и руководитель Научно-медицинского центра СГУ Валерия Тучина, эти методы позволяют анализировать изменения микрососудов кожи с помощью когерентного света.

«Для отслеживания динамики заболевания под действием лекарств и более раннего обнаружения кожных симптомов мы предлагаем использовать оптическую когерентную томографию (ОКТ) и ОКТ-ангиографию. Эти методы позволяют отслеживать патологические изменения в сосудах кожи с помощью отраженного когерентного света, поэтому не требуют уколов или хирургических вмешательств», — объяснил эксперт.