В России создали биореактор с водорослями для дыхания в космосе

Как сообщают «Известия», в отличие от старых ксеноновых ламп, новая система использует светодиоды и полностью автоматизирована, что позволило сократить потребление энергии примерно в 30 раз. Микроводоросли выращиваются в тонком слое, что обеспечивает равномерное освещение всего объёма. Во время теста ключевые показатели, такие как насыщение крови кислородом, пульс, концентрация газов, стабилизировались через десять минут и оставались на комфортном уровне.

Установка может работать как в накопительном, так и в проточном режиме для непрерывной подачи воздуха. На Земле такие биореакторы уже используют для производства БАДов, кормов, очистки воды и воздуха. Однако именно сейчас учёным впервые удалось создать аппарат, способный обеспечивать длительное комфортное дыхание человека, что является важным шагом для автономных космических миссий.

«Мы взяли ключевую идею советской установки «Сирень»: микроводоросли выращиваются в очень тонком слое, благодаря чему весь объём культуры получает равномерное освещение. Однако реализовали эту идею уже на современной технологической базе. Вместо ксеноновых ламп использовали светодиоды, а все процессы работы фотобиореактора полностью автоматизировали. В результате энергопотребление удалось снизить примерно в 30 раз по сравнению с советской технологией», — пояснил Александр Шаенко.