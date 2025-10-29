В России
В России создали цифровой двойник города для тренировки киберзащиты

Виртуальная среда имитирует реальную городскую инфраструктуру
Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали цифровую модель города для тестирования методов защиты от кибератак. Виртуальная среда воспроизводит различные типы городской инфраструктуры и позволяет отрабатывать действия против широкого спектра угроз.
В пресс-службе учреждения сообщили, что модель включает четыре ключевых компонента: банковскую экосистему с порталом услуг и аутентификацией, систему мобильной связи с мессенджерами, цифровую копию научно-исследовательского учреждения и систему диспетчерского управления для нефтяной компании. Каждый элемент представляет типичные цели для киберпреступников.

Разработка также включает систему симуляции поведения сотрудников, которые взаимодействуют друг с другом, программируют, обмениваются финансами и информацией. Это позволяет создавать реалистичные сценарии для обучения специалистов по кибербезопасности.

Цифровой полигон уже использовался в качестве основы для всероссийских соревнований между командами специалистов по кибербезопасности в рамках форума GIS DAYS 2025.

