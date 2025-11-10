В России создали детектор фотонов для квантовых чипов

Обычно однофотонные сенсоры делают из сверхпроводящих материалов, для обработки которых требуется нагрев до 600−800 градусов Цельсия. Из-за этого их сложно интегрировать в устройства на основе арсенида галлия и тонкопленочного ниобата лития.

Новый детектор создан из сплава молибдена и рения и может быть нанесен на подложку из ниобата лития методом магнетронного распыления при комнатной температуре.

В экспериментах показано, что устройство работает в однофотонном и многофотонном режимах в диапазоне от видимого до ближнего инфракрасного света. Эффективность обнаружения достигает около 73% и 98% на двух ключевых длинах волн, используемых в фотонных чипах.