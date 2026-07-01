В России
Опубликовано 01 июля 2026, 17:10
1 мин.

В России создали детектор изменений в телевизионных кадрах «Шелкопряд»

Технология находит подмену изображений и скрыто маркирует контент
ФГУП РТРС разработал опытный образец технологии «Шелкопряд», которая анализирует структуру цифрового телесигнала, обнаруживает внесённые изменения в изображение и ведёт базу данных для идентификации контента. Устройство также способно скрыто маркировать сигнал при обработке. Это поможет бороться с фейковыми вставками и дипфейками в телевещании.
В России создали детектор изменений в телевизионных кадрах «Шелкопряд»

© Ferra.ru

Технология, представленная на Южном форуме информационной безопасности советником гендиректора ФГУП РТРС, заведующим кафедрой цифрового телерадиовещания и информационной безопасности ИПК МТУСИ, профессором кафедры информационной безопасности Финансового университета при правительстве РФ Дмитрием Фроловым, представляет собой контроллер цифрового сжатого телевизионного сигнала. Он анализирует поток данных, выявляет аномалии и сохраняет информацию о каждом кадре. Скрытая маркировка позволит в будущем отслеживать происхождение контента и подтверждать его подлинность.

Разработка особенно актуальна в условиях роста числа поддельных видео и распространения ИИ-генерируемых изображений. «Шелкопряд» может использоваться телеканалами, стриминговыми платформами и государственными службами для контроля целостности видеопотока.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#телевизор
,
#разработка
,
#технологии
,
#Россия
,
#киберугроза
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России создали детектор изменений в телевизионных кадрах «Шелкопряд»