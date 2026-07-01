В России создали детектор изменений в телевизионных кадрах «Шелкопряд»

Технология, представленная на Южном форуме информационной безопасности советником гендиректора ФГУП РТРС, заведующим кафедрой цифрового телерадиовещания и информационной безопасности ИПК МТУСИ, профессором кафедры информационной безопасности Финансового университета при правительстве РФ Дмитрием Фроловым, представляет собой контроллер цифрового сжатого телевизионного сигнала. Он анализирует поток данных, выявляет аномалии и сохраняет информацию о каждом кадре. Скрытая маркировка позволит в будущем отслеживать происхождение контента и подтверждать его подлинность.

Разработка особенно актуальна в условиях роста числа поддельных видео и распространения ИИ-генерируемых изображений. «Шелкопряд» может использоваться телеканалами, стриминговыми платформами и государственными службами для контроля целостности видеопотока.