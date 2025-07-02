В России создали ДНК-сенсор для точного подбора химиотерапии

Как пояснила доцент Казанского федерального университета Анна Порфирьева, сенсор прост в использовании и не требует сложного оборудования. Это особенно важно для медицинской практики, где сейчас применяются дорогостоящие методы анализа вроде жидкостной хроматографии.

Разработка решает ключевую проблему антрациклиновых препаратов — их высокую токсичность. Эти эффективные противораковые средства могут вызывать серьёзные побочные эффекты, включая сердечную недостаточность, при неправильной дозировке.

Принцип работы сенсора основан на изменении электрических свойств при взаимодействии ДНК с молекулами лекарств. Тесты с доксорубицином, эпирубицином и идарубицином показали, что устройство способно обнаруживать даже минимальные концентрации препаратов.

После завершения испытаний технология позволит врачам оперативно корректировать лечение, снижая риск осложнений. Разработка поддержана Российским научным фондом.