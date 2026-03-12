В России создали экономичный катализатор для производства водорода из сельхозотходов

Это не только снижает стоимость, но и позволяет настраивать текстуру и пористость материала под конкретные задачи. Лучшие результаты показал катализатор из углерода кедровой щепы. Катализатор на основе карбида молибдена производится с использованием углерода из этих отходов, что является более экологичной и экономичной альтернативой традиционным методам.

Исследование показало, что на выделение водорода влияют различные виды биомассы: кедровая щепа даёт наилучшие результаты как в кислой, так и в щелочной среде, а углерод из соломы хорошо работает в кислой среде. Регулируя процесс синтеза, можно изменять текстуру и пористость карбида в соответствии с конкретными требованиями. Катализатор обладает умеренной электрокаталитической активностью и значительно снижает затраты на производство карбида молибдена.

«Регулирование процесса синтеза и использование разных видов сельскохозяйственных отходов позволяют настраивать текстуру и пористость образцов карбидов под конкретные требования катализатора. Наши исследования показывают, что замена технического углерода на отходы биомассы позволяет существенно снизить стоимость карбида молибдена. Такой катализатор обладает умеренной электрокаталитической активностью», — пояснила научный сотрудник лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Юлия Васильева.