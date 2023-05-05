В России создали «Франкенштейна» для борьбы с раком

В основе алкилвердазилов лежит гетероцикл из четырех атомов азота и двух атомов углерода, к которым прикреплены различные ароматические заместители. Ранее ученым из Томского политехнического университета удалось показать, что эти соединения эффективны при фотодинамической терапии раковых опухолей. Однако для большей усвояемости и эффективности будущему препарату необходимо быть растворимым.

Чтобы сделать его таким, ученые ввели в его структуру в качестве одного из заместителей одни из самых водорастворимых соединений, которые есть в организме человека — гликозиды. Эти сахарные остатки за счет большого количества гидроксильных групп обеспечили водорастворимость молекулы, рассказывают ученые в своей статье в журнале ChemMedChem. К тому же получившуюся молекулу стали принимать за «свою» клетки, что обеспечивает ей проникновение через мембрану.

Ученые испытали два молекул против двумя культурами клеток — клеток рака простаты и лейкоза. Один препарат вызывал преимущественно некроз (гибель клетки за счет разрушения клеточной мембраны), а второй — апоптоз (постепенно разрушение клетки). Второй препарат, отмечают исследователи, более предпочтителен — он уменьшает побочные эффекты лечения.

Если в начале после использования препараты выживало 30-40% раковых клеток, то сейчас после первой дозы препарата не умирают лишь 10%. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы максимально приблизить молекулы к реальному препарату и перейти к его испытаниям на лабораторных животных, сообщает пресс-служба вуза.