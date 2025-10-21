В России создали генератор для «программирования» наночастиц

Традиционные методы синтеза ограничивались работой с двумя металлами. Новая разработка использует систему из трех независимых электродов, расположенных под углом 120 градусов. Это позволяет гибко управлять процессом испарения каждого материала.

Установка уже продемонстрировала свою эффективность при создании наночастиц из меди, вольфрама и алюминия. Измерения подтвердили точное соответствие заданному составу, что особенно важно для катализа и электроники.

Возможность «программировать» состав частиц позволит создавать материалы с заданными характеристиками для сенсоров, элементов памяти и медицинских применений.

Разработка сравнивается с конструктором, где можно комбинировать большинство известных металлов. Это значительно расширяет диапазон доступных составов и свойств наноматериалов по сравнению с предыдущими методами.