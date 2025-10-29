В России создали ИИ для бухгалтерии с высокой скоростью обработки

Опубликовано 29 октября 2025, 22:221 мин.
В России создали ИИ для бухгалтерии с высокой скоростью обработкиСистема работает без интернета и обеспечивает защиту данных
Российская компания Smart Engines разработала систему искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации бухгалтерских задач. По словам разработчиков, ИИ способен выполнить за один час объем работы, с которым отдел из десяти бухгалтеров справляется за целый месяц.
Технология обрабатывает до 900 страниц первичных документов в минуту. Она распознает различные формы, включая акты, накладные и счета-фактуры. Система автоматически извлекает ключевые данные: даты, суммы, реквизиты контрагентов, товарные позиции из таблиц, а также параметры для расчета НДС и налогов по УСН. Алгоритм также проверяет наличие подписей и печатей и работает с многостраничными файлами.
Важной особенностью является возможность работы без подключения к интернету. Компании могут запустить ИИ на собственном сервере или встроить его в мобильные и веб-приложения. При этом система не сохраняет и не передает распознаваемые данные, что обеспечивает их конфиденциальность, отметили в компании.