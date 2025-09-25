В России создали ИИ для быстрой обработки кадровых документов

ИИ-агент распознает информацию из 12 основных документов, включая паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и другие. Технология работает без использования видеокарт и сохраняет данные на локальных устройствах, не передавая их в облачные сервисы.

Система поддерживает более 100 типов документов из России и стран СНГ, а также удостоверения из Китая, Индии, Пакистана и ещё 230 юрисдикций. Агент способен обрабатывать даже рукописные документы, что упрощает найм иностранных специалистов.

Разработка решает проблему незнания кадровиками форматов зарубежных документов и исключает человеческие ошибки при вводе данных. Система может работать на компьютерах, смартфонах или серверах.

По словам разработчиков, технология берет на себя рутинные операции, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более сложных задачах. Это сокращает время оформления новых сотрудников и снижает административную нагрузку на кадровые службы.