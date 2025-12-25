В России создали ИИ для поиска объектов с дронов

Опубликовано 25 декабря 2025, 16:021 мин.
В России создали ИИ для поиска объектов с дроновСистема обрабатывает видео в реальном времени
В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что студенческий стартап «Дроноко» разработал систему компьютерного зрения для беспилотников. Технология позволяет в реальном времени обрабатывать видео и идентифицировать объекты прямо на борту дрона, экономя при ручном просмотре до 30% времени.
Система уже прошла тестирование в условиях, имитирующих реальные задачи, например, в лесных массивах. Модель обучена на сотнях тысяч аэрофотоснимков и может обнаруживать людей в видимом спектре. Это делает её применимой для мониторинга на стройках, промышленных объектах и в сельском хозяйстве.
В будущем разработчики планируют научить нейросеть работать с данными тепловизора для поиска в темноте или в задымлённых зонах. Также ведётся работа над оптимизацией системы для установки на малые бортовые вычислительные модули, что позволит дронам работать без интернета.