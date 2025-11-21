В России создали ИИ для распознавания волчьего воя

Система построена на нейросети-трансформере AST, адаптированной для работы с аудиоданными. Для обучения использовали 9 часов записей волков и 216 часов звуков других видов. Применена двухэтапная стратегия: сначала ИИ обнаруживает любые животные звуки, затем выделяет именно вой.

Точность распознавания звуков животных достигает 98,3%, а идентификации воя — 89%. Это превосходит аналогичные алгоритмы, созданные за последние шесть лет. Технология позволит экологам эффективнее отслеживать популяции волков с помощью аудиоловушек, сократив время обработки данных. Методология также применима для мониторинга других видов животных и птиц.