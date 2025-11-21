В России создали ИИ для распознавания волчьего воя

Опубликовано 21 ноября 2025, 23:261 мин.
В России создали ИИ для распознавания волчьего вояСистема повысит точность экологического мониторинга
Специалисты Сбера совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции РАН (Москва) и Института истории естествознания и техники РАН (Москва) разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную с высокой точностью распознавать волчий вой среди звуков животных. Алгоритм представлен на международной конференции AI Journey в Москве.
Система построена на нейросети-трансформере AST, адаптированной для работы с аудиоданными. Для обучения использовали 9 часов записей волков и 216 часов звуков других видов. Применена двухэтапная стратегия: сначала ИИ обнаруживает любые животные звуки, затем выделяет именно вой.
Точность распознавания звуков животных достигает 98,3%, а идентификации воя — 89%. Это превосходит аналогичные алгоритмы, созданные за последние шесть лет. Технология позволит экологам эффективнее отслеживать популяции волков с помощью аудиоловушек, сократив время обработки данных. Методология также применима для мониторинга других видов животных и птиц.