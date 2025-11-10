В России создали ИИ, который проверяет подписи на 9 тыс. страниц за минуту

Особенностью системы стало умение точно распознавать рукописные подписи, несмотря на сложные условия. Игнорируя фоновые помехи в виде печатного текста и штампов, алгоритм фокусируется на ключевых областях документа. Точность определения наличия подписи достигает 95,9%, что подтверждено тестами на открытом наборе из 72 000 файлов.

Разработка интегрирована в программное решение Smart Document Engine, предназначенное для ввода данных из документов. Система поддерживает обработку материалов на более чем 100 языках. По словам представителей компании, аналогов такой технологии сейчас на рынке не существует.

Новая технология значительно ускорит работу бухгалтерских и банковских служб.