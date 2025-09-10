В России создали ИИ-лабораторию для оценки дорог

Опубликовано 10 сентября 2025, 23:181 мин.
В России создали ИИ-лабораторию для оценки дорогСистема ускоряет обработку данных в 10 раз
Институт НИИСТРОМ разработал и испытал лабораторно-информационную систему с искусственным интеллектом (ИИ) для контроля качества дорожного покрытия. Новая технология снижает количество ошибок на 95% и ускоряет формирование протоколов испытаний в 10 раз — до 1−2 минут вместо прежних 20−30.
Система использует компьютерное зрение, голосовой интерфейс и датчики для анализа действий лаборантов. ИИ изучает процесс проведения испытаний, подсказывает следующие шаги и контролирует правильность выполнения процедур. Это позволяет сократить рутинные операции и сосредоточиться на качестве дорожных материалов.
Испытания проводились в разных регионах России, включая сотрудничество с компанией «Цементум». Разработка решает основные проблемы, возникающие при оценке состояния дорожного покрытия, и помогает обучать сотрудников новым процессам и стандартам.