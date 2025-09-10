В России создали ИИ-лабораторию для оценки дорог

Система использует компьютерное зрение, голосовой интерфейс и датчики для анализа действий лаборантов. ИИ изучает процесс проведения испытаний, подсказывает следующие шаги и контролирует правильность выполнения процедур. Это позволяет сократить рутинные операции и сосредоточиться на качестве дорожных материалов.

Испытания проводились в разных регионах России, включая сотрудничество с компанией «Цементум». Разработка решает основные проблемы, возникающие при оценке состояния дорожного покрытия, и помогает обучать сотрудников новым процессам и стандартам.