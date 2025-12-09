В России создали ИИ-метод оценки тревожности у собак

Исследование важно для снижения агрессии, поскольку стресс напрямую влияет на количество укусов. В России ежегодно регистрируют более 330 тысяч таких случаев, преимущественно с домашними питомцами.

Метод позволит оценивать состояние служебных собак, эффективнее распределять животных в приютах и помогать владельцам. Ранняя диагностика поможет скорректировать поведение питомца, повысив его благополучие и безопасность окружающих.

Ученые уже выявили признаки разных типов нервной системы. Тревожные собаки держатся близко к хозяину, а тепловизор фиксирует у них повышенную температуру в области носа и глаз. Возбудимые активно двигаются, но без агрессии, а спокойные проявляют наибольшую привязанность.