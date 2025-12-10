В России
Опубликовано 10 декабря 2025, 18:45
1 мин.

В России создали ИИ-модель для прогноза смертности при диабете

Система анализирует данные пациентов и объясняет свои выводы врачам
В пресс-службе Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского сообщили, что ученые вуза представили модель искусственного интеллекта (ИИ), оценивающую риск смерти у пациентов с диабетом. Разработка способна объяснить врачам, на основе каких данных сделан прогноз.
Модель обучалась на информации о более чем 550 пациентах, наблюдавшимися в течение 17 лет. Из сотен клинических параметров ИИ выделил десять ключевых биомаркеров для долгосрочного прогноза. Точность предсказания выживаемости на этом периоде достигает 84%.

Особенностью системы является ее объяснимость. Используя метод SHAP, она показывает, какие факторы сильнее всего влияют на риск. Среди них — возраст, длительность болезни и число осложнений. Для конкретного пациента модель формирует персональную карту рисков.

Помимо известных маркеров, таких как креатинин или гормон NT-proBNP, модель учитывает и менее изученные показатели, например, структуру N-гликана в крови. Это позволяет перейти от общего лечения к управлению индивидуальными рисками и точнее подбирать терапию, помогая врачу в принятии решений.

