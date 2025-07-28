В России создали ИИ-платформу для подбора кадров

Особенность системы — применение голосового анализа и нейросетей для определения психотипа человека. Алгоритмы обрабатывают голосовые сообщения и резюме, оценивая совместимость соискателя с требованиями работодателя. По данным разработчиков, платформа демонстрирует 85% точность подбора, что значительно выше показателей традиционных рекрутинговых сервисов.

Пилотное тестирование подтвердило эффективность технологии. Система учитывает множество факторов: профессиональные компетенции, мотивацию, результаты психометрических тестов. Это позволяет автоматически подбирать наиболее подходящих кандидатов для конкретных вакансий.

Проект будет представлен на Сибирской венчурной ярмарке в рамках форума «Технопром» с 27 по 30 августа.