В России создали ИИ-платформу для подбора кадров

Опубликовано 28 июля 2025, 23:151 мин.
В России создали ИИ-платформу для подбора кадровСистема анализирует голос и психотип соискателей
В Новосибирске представили интеллектуальную платформу для рекрутинга, использующую искусственный интеллект (ИИ). Разработка анализирует не только профессиональные навыки кандидатов, но и их личностные качества, что повышает точность подбора персонала.
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Особенность системы — применение голосового анализа и нейросетей для определения психотипа человека. Алгоритмы обрабатывают голосовые сообщения и резюме, оценивая совместимость соискателя с требованиями работодателя. По данным разработчиков, платформа демонстрирует 85% точность подбора, что значительно выше показателей традиционных рекрутинговых сервисов.
Пилотное тестирование подтвердило эффективность технологии. Система учитывает множество факторов: профессиональные компетенции, мотивацию, результаты психометрических тестов. Это позволяет автоматически подбирать наиболее подходящих кандидатов для конкретных вакансий.
Проект будет представлен на Сибирской венчурной ярмарке в рамках форума «Технопром» с 27 по 30 августа.