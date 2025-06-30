В России создали ИИ-систему для обнаружения драк и оружия

Система под названием Luna Scanner использует сложные нейросетевые алгоритмы для анализа видеопотоков. Как пояснил гендиректор VisionLabs Александр Марков, технология демонстрирует высокую точность: 88,7% для выявления драк и 83,6% для обнаружения оружия. При этом алгоритмы постоянно дообучаются, чтобы отличать реальные угрозы от безобидных действий вроде танцев или объятий.

Все обнаруженные инциденты визуализируются для операторов безопасности, которые принимают окончательное решение о реагировании. Данные обрабатываются локально на защищенных серверах и не передаются третьим сторонам без специального запроса.

Система предназначена для торговых центров, стадионов, учебных заведений и других общественных мест. Компания ведет переговоры о внедрении технологии как в России, так и за рубежом. Решение может предлагаться по подписке или устанавливаться на инфраструктуре заказчика.