В России создали инструмент для удешевления вычислений при разработке ИИ

Современные ИИ-системы зависят от графических ускорителей, выполняющих множество математических операций. Универсальные библиотеки кода часто неэффективны, требуя создания собственных ядер, что трудоёмко и требует высококвалифицированных специалистов, как отмечено выше.

Институт AIRI разработал систему ИИ с открытым кодом для автоматической генерации и оптимизации ядер под задачи нейронных сетей. Систему можно адаптировать для других задач путём изменения кода, расширяя её универсальность.

«На фоне роста конкуренции в сфере ИИ компании все чаще конкурируют не только качеством моделей, но и эффективностью их обучения и эксплуатации. Представленный подход показывает, что снижение стоимости ИИ-вычислений возможно не только за счет покупки более мощного оборудования, но и за счет интеллектуальной автоматизации самого кода», — подчеркнул генеральный директор AIRI Иван Оселедец.