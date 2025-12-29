В России создали ионный квантовый компьютер на кусептах

Использование кусептов позволило создать вычислительную систему, эквивалентную по мощности 72 традиционным кубитам. В основе работы компьютера лежит сложная оптическая архитектура и специализированные лазерные системы. Эти технологии управляют кусептами и выполняют необходимые логические операции.

По данным испытаний, процессор выполняет однокубитные операции с точностью 99,92%. Точность выполнения двухкубитных операций составляет 96,5%. Это рекордные показатели для квантовых систем такого масштаба.

В ближайшее время ученые планируют использовать новый компьютер для запуска алгоритмов, применяемых в комбинаторной оптимизации и проектировании сетей.