В России создали искусственный глаз, который повторяет движения здорового

По информации РИА Новости со ссылкой на «ЛЭТИ», встроенный микропривод получает сигнал и приводит искусственный глаз в движение. Протез работает без подзарядки около суток, рассчитан на 3–5 лет службы и полностью сделан из биосовместимого полимера — лёгкий, устойчивый к влаге и перепадам температур.

Разработка позволяет добиться естественной синхронности движений, что важно не только для эстетики, но и для психологического комфорта пациента. В отличие от существующих неподвижных протезов, новый глаз двигается вместе со здоровым, повторяя взгляды и мимику. Микропривод и электроника размещены внутри протеза, а управление осуществляется через Bluetooth, что аналогично беспроводным наушникам.

«В комплект разработки входит непосредственно сам глазной протез со встроенным микроприводом и очки, в оправу которых устанавливается мини-камера. Камера фиксирует движения здорового глаза, передает данные на протез, микропривод получает сигнал и приводит глазной протез в движение. В настоящее время разработаны лабораторный макет протеза, структурно-функциональная схема и написаны основы программы», — рассказал руководитель проекта, инженер факультета информационно-измерительных и биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Роман Антонов.