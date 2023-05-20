В России создали капсулы для доставки лекарств в раковые клетки

Исследователи из России разработали биосовместимые полимерные микрокапсулы, которые позволяют доставлять докорубицин — препарат против рака — в клетки опухоли. Своими наработками ученые поделились в журнале Nanomaterials.

Во многих случаях микрокапсулирование позволяет локально концентрировать противоопухолевый препарат и продлить его поступление к клеткам. Доксорубицин токсичен, и для ее снижения важна комбинированная система доставки – когда носитель препарата сам может бороться с болезнью.

Разработанные исследователями полиэлектролитные многослойные капсулы дополнительно модифицировали с помощью DR5-B. Этот белок специфически связывается с рецептором смерти клетки DR5, гиперэкспрессированным («производящимся» из генов) на поверхности только опухолевых клеток.

Ученые испытали свою разработку на двух клеточных моделях – на монослойной культуре клеток и на опухолевых сфероидах. Им удалось показать, что капсулы обеспечивают как адресную доставку лекарства в опухолевые клетки, так и противораковый эффект — за счет синергии DR5-B и докорубицина.

Доставка препарата с помощью их капсул, отмечают ученые, позволяет его использовать в субтоксичной концентрации, что значительно снижает побочные эффекты лечения.